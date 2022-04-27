Джонсон назвал санкции РФ "знаком почета"

Британские депутаты, подпавшие под ограничительные меры со стороны России, должны воспринимать рестрикции "как знак почета". Об этом в среду заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, выступая в Палате общин (нижней палате) национального парламента.
"Я не хочу выражать неуважения к тем, кто не подпал под санкции, но те 287 (депутатов) должны рассматривать [санкции] как знак почета. Мы продолжим оказывать мощную, принципиальную помощь украинскому народу, который реализует свое право на самозащиту. Эта [работа], на мой взгляд, получила поддержку всей Палаты общин", - сказал глава британского правительства.
Ранее МИД России распространил заявление, в котором говорилось о введении Москвой персональных ограничений в отношении 287 членов Палаты общин парламента Великобритании в ответ на британские санкции в отношении депутатов Госдумы. В числе лиц, вошедших в список, спикер нижней палаты британского парламента Линдси Хойл.
"Указанные лица, которым отныне закрыт въезд в Российскую Федерацию, принимали наиболее активное участие в учреждении антироссийских санкционных инструментов Лондона, способствуют безосновательному нагнетанию русофобской истерии в Великобритании", - добавили в министерстве.