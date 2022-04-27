Джонсон назвал санкции РФ "знаком почета"

"Я не хочу выражать неуважения к тем, кто не подпал под санкции, но те 287 (депутатов) должны рассматривать [санкции] как знак почета. Мы продолжим оказывать мощную, принципиальную помощь украинскому народу, который реализует свое право на самозащиту. Эта [работа], на мой взгляд, получила поддержку всей Палаты общин", - сказал глава британского правительства.