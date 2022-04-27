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43 минуты назад

В Киеве захотели переименовать улицу Льва Толстого в честь полка «Азов»

Lenta.ru

Жители Киева предложили переименовать улицу Льва Толстого в честь националистического полка «Азов», который входит в состав Национальной гвардии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичной администрации.

В Киеве захотели переименовать улицу Толстого в честь «Азова»
Фото: ТАССТАСС

«На карте города это станет своеобразным символом борьбы народа за единство, суверенитет и независимость Украины на пути к светлому европейскому будущему», — говорится в сообщении.

Чиновники уточнили, что киевляне захотели переименовать и прилегающую к ней Пушкинскую улицу. Какое название она получит в будущем, пока не уточняется.

Ранее стало известно, что киевский городской совет начал сбор предложений по переименованию городских объектов, чьи названия связаны с Россией или Белоруссией. Речь идет о почти трех сотнях улиц, переулков, аллей, парков, проспектов и станций метро, которые носят имена русских или белорусских писателей, ученых, художников, политических деятелей, связаны с городами в России и Белоруссии или отсылают к истории этих стран.

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