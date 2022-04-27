В Киеве захотели переименовать улицу Толстого в честь «Азова»

Жители Киева предложили переименовать улицу Льва Толстого в честь националистического полка «Азов», который входит в состав Национальной гвардии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичной администрации.

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«На карте города это станет своеобразным символом борьбы народа за единство, суверенитет и независимость Украины на пути к светлому европейскому будущему», — говорится в сообщении.

Чиновники уточнили, что киевляне захотели переименовать и прилегающую к ней Пушкинскую улицу. Какое название она получит в будущем, пока не уточняется.