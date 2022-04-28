Болгария призвала своих граждан отказаться от поездок в Молдавию

МИД Болгарии призвал граждан отказаться от поездок в Молдавию из-за усложняющейся обстановки вокруг страны, в том числе и из-за терактов в непризнанном Приднестровье. Официальное сообщение опубликовано на сайте ведомства.

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«Учитывая усложняющуюся обстановку в Республике Молдова и вокруг нее, призываем наших соотечественников воздержаться от любых поездок в страну», — говорится в сообщении ведомства.

Болгарским гражданам, которые временно или постоянно проживают на территории Молдавии, рекомендовано скорейшим образом покинуть страну на личном транспорте.

Ранее стало известно, что власти Молдавии исключили какие-либо военные действия для решения приднестровского вопроса. Таким образом в пресс-службе Бюро по реинтеграции кабмина страны отреагировали на озвученную ранее советником главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексеем Арестовичем угрозу захватить Приднестровье.