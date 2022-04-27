Зеленский заявил о приглашении на саммит G20 в Индонезию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил приглашение от своего индонезийского коллеги Джоко Видодо посетить саммит «Большой двадцатки» (G20), который в 2022 году должен состояться на острове Бали. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам политика, переговоры на этот счет он провел с индонезийским лидером 27 апреля.

«Поблагодарил [Видодо] за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности за четкую позицию в ООН. Обсудили вопросы продовольственной безопасности», — сказал Зеленский.