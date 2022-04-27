Болгария выступила против поставок оружия Украине

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что выступает категорически против предоставления военной помощи Украине. Об этом пишет ТАСС.

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«Категорическое нет предоставлению Украине военной помощи. Это означало бы шаг к вовлечению Болгарии в этот конфликт», - заметил он.

Радев также констатировал, что призывы к миру на Украине «постепенно затухают» и сейчас им на смену «приходит воинственная риторика».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции.