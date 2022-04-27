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14 минут назад

Болгария выступила против поставок оружия Украине

Алиса Селезнёва

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что выступает категорически против предоставления военной помощи Украине. Об этом пишет ТАСС.

Болгария выступила против поставок оружия Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Категорическое нет предоставлению Украине военной помощи. Это означало бы шаг к вовлечению Болгарии в этот конфликт», - заметил он.

Радев также констатировал, что призывы к миру на Украине «постепенно затухают» и сейчас им на смену «приходит воинственная риторика».

На Украине заявили о переводе оружия на стандарты НАТО

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции.

При этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что «эта война должна быть выиграна на поле боя». А президент Украины Владимир Зеленский отметил, что шансов для вступления в диалог с Россией становится все меньше.

В мире,Жозеп Боррель,Румен Радев,Владимир Зеленский,Владимир Путин,НАТО,ЕС,
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