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43 минуты назад

Во Франции призвали «не загонять Россию в угол»

Lenta.ru

Конфликт на Украине — не повод для начала ядерной войны, поэтому следует прекратить загонять Россию в угол «безумными санкциями». Таким мнением поделился французский генерал в отставке Жак Гийман, его статья с соответствующим призывом опубликована на портале La Plume et l'Enclume.

Во Франции призвали «не загонять Россию в угол»
Фото: pixabaypixabay

«Продолжайте загонять русского медведя в угол безумными санкциями, и у нас будет ядерная война. Хиросима в 20-й степени!» — предрек автор материала.

Он добавил, что Запад в рамках данной ситуации сделал выбор в пользу эскалации, а не переговоров.

Француз подчеркнул, что США и страны Европы якобы хотят мира, однако примерно 20 стран продолжают поставлять Украине оружие и буквально «раздувают тлеющие угли». При этом, по словам генерала, ни у европейских государств, ни у Вашингтона нет средств, чтобы вступить в реальную конфронтацию с Россией.

Гийман напомнил, что у русских и французов богатая общая история, и «видеть, как сегодняшняя Франция считает русских врагами, бесконечно грустно».

27 апреля министр обороны США Ллойд Остин в беседе с телеканалом Fox News прокомментировал дискуссии о возможности ядерной войны из-за ситуации на Украине. Он подчеркнул, что не верит в такой вариант развития событий.

В мире,Ллойд Остин,
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