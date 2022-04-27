Швеция попросила ЕС компенсировать военные поставки на Украину

Правительство Швеции обратилось к ЕС с просьбой о компенсации военных поставок на Украину. Об этом со ссылкой на Шведское радио пишет ТАСС.

По данным издания, в конце марта парламент Швеции одобрил передачу Украине оборудования для разминирования и одноразовые противотанковые гранатометы на сумму 205 млн крон ($21,7 млн).

Также на поставки для Украины было выделено до 413,5 млн крон ($43,53 млн). Кроме того, в фонд Центрального банка Украины для поддержки вооруженных сил страны было направлено еще 500 млн крон ($52,63 млн).

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине, целью которой он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции.