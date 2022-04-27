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44 минуты назад

Швеция попросила ЕС компенсировать военные поставки на Украину

Алиса Селезнёва

Правительство Швеции обратилось к ЕС с просьбой о компенсации военных поставок на Украину. Об этом со ссылкой на Шведское радио пишет ТАСС.

Швеция попросила ЕС компенсировать военные поставки на Украину
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По данным издания, в конце марта парламент Швеции одобрил передачу Украине оборудования для разминирования и одноразовые противотанковые гранатометы на сумму 205 млн крон ($21,7 млн).

Также на поставки для Украины было выделено до 413,5 млн крон ($43,53 млн). Кроме того, в фонд Центрального банка Украины для поддержки вооруженных сил страны было направлено еще 500 млн крон ($52,63 млн).

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине, целью которой он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции.

При этом в Финляндии и Швеции на фоне военной спецоперации России заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступлении в Североатлантический альянс. По словам главы НАТО Йенса Столтенберга, данное решение одобрят все 30 стран-союзников.

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