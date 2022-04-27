«Живую» карусель в Индии показали на видео

В Индии мужчина прокатил детей на «живой» карусели. Он устроил развлечение при помощи палок. На опубликованных в Сети кадрах видно, как лежащий на скамейке индиец раскручивает ногами нехитрую конструкцию, за которую держатся четыре мальчика.