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55 минут назад

«Живую» карусель в Индии показали на видео

Александр Кузьмин

В Индии мужчина прокатил детей на «живой» карусели. Он устроил развлечение при помощи палок. На опубликованных в Сети кадрах видно, как лежащий на скамейке индиец раскручивает ногами нехитрую конструкцию, за которую держатся четыре мальчика.

«Цирк дю Солей по-индийски», – подписано видео.

Ранее сообщалось, что блогер устроил авиакатастрофу ради славы в социальной сети. Молодой человек выпрыгнул из легкомоторного самолета во время полета. Воздушное судно разбилось, упав на территорию национального парка.

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