Что едят Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Елизавета II

Рацион глав государств часто носит секретный характер. Их повара воздерживаются от подробностей, а сами президенты, премьер-министры и короли тоже не стремятся сообщать о своих пищевых предпочтениях. Но некоторая информация все же попадает в СМИ. Египетское издание Noonpost рассказало о любимых и нелюбимых блюдах бывших и нынешних мировых лидеров. Перевод опубликован на сайте "ИноСМИ".

Фото: Reuters Reuters

Президенты США

Видео дня

Известно, что 41-й президент США Джордж Буш-старший ненавидел брокколи. Этот полезный овощ, который широко используется в детском питании, в 1990 году запретили подавать на обедах в Белом доме, а также на рейсах авиакомпании Air Force и в казармах американских ВВС.

"Я не люблю брокколи, мне никогда не нравился этот овощ. Когда я был ребенком, моя мама кормила меня им. Теперь я президент Соединенных Штатов и больше не буду есть брокколи!" — заявил однажды Буш.

Все это возмутило американских фермеров, учитывая, что брокколи в то время была весьма популярным продуктом среди жителей США. В ответ на заявление президента аграрии отправили в Белый дом 10 тонн зеленого овоща в знак протеста.

Другой американский лидер Барак Обама, руководивший страной с 2009 по 2017 год, является приверженцем фастсуда. Известно также, что он любит мексиканско-техасское блюдо чили кон карне, которое готовится из острого перца и мяса. При этом супруга бывшего президента Мишель Обама борется за здоровый образ жизни и призывает употреблять в пищу фрукты и овощи.

Президенты Франции

Французы знают, что их бывший президент Франсуа Олланд не любит артишоки и спаржу. Им запомнился дипломатический инцидент в мае 2012 года, когда занимавшая в то время пост канцлера Германии Ангела Меркель, принимая Олланда у себя, предложила ему спаржу на ужин.

Другой бывший французский лидер Николя Саркози, как и Олланд, не любит артишоки. Как рассказал Бернар Восьон, около 40 лет управлявший кухнями Елисейского дворца, Саркози предпочитает сыр, вино и шоколадный мусс. Известно также, что политик любит белое мясо, простые салаты и пасту своей супруги итальянки Карлы Бруни.

Немецкие лидеры

Ангела Меркель предпочитает не рассказывать о своей частной жизни, но в преддверии выборов она принимала у себя журналистов, как правило, появляясь перед камерой на кухне. Меркель сообщала представителям СМИ, что любит выпечку, голубцы и картофельный суп.

Если говорить о немецких правителях, нельзя не вспомнить Адольфа Гитлера, который, как известно, был вегетарианцем. На последний обед фюрера, подававшийся в бункере, жена Гитлера Ева Браун приготовила ему яичницу с картофельным пюре.

Однако ряд источников утверждают, что фюрер вовсе не отвергал пищу животного происхождения. Имеется много документальных подтверждений того, что Гитлер любил блюдо птенцы по-гамбургски — это голуби, фаршированные печенью, языком и фисташками.

Елизавета II

Королева Великобритании Елизавета II за завтраком выпивает чашку зеленого чая своей любимой марки Twinnings, съедает порцию хлопьев Kellogg’s Special K с фруктами и иногда омлет с копченым лососем. На обед монаршая особа предпочитает употребить вино Дюбонне, отведать рыбы со шпинатом и цукини или курицы на гриле.

Ужин королевы похож на обед: к столу подаются приготовленные мясо и овощи. При желании Елизавета II может попросить своих поваров приготовить оленину, а на десерт — шоколадный, клубничный или персиковый пудинг, хотя в целом она старается избегать употребления углеводов.

Муаммар Каддафи

Покойный ливийский лидер Муаммар Каддафи отличался любовью к верблюжьему молоку. Каддафи упорно продолжал пить его, несмотря на то, молоко верблюдов вызывало у полковника несварение и боли в желудке. Он также настоятельно предлагал этот напиток своим гостям. Как известно, бывший британский премьер Тони Блэр по настоянию своих советников старался не пить верблюжье молоко во время своего визита в Триполи.

Среди любимых блюд Каддафи были также рыба, приготовленная по-ливийски, кус-кус с верблюжьим мясом и итальянская выпечка.

Ким Чен Ир

Северокорейский лидер Ким Чен Ир, умерший в 2011 году, славился своими вкусовыми привычками. Известно, что Солнце нации обожал супы из акульих плавников и собачьего мяса, а рис для него готовила целая группа женщин. Кореянки отбирали зерна похожей формы, длины и цвета, а затем готовили рис на костре. При этом разводить огонь можно было только из деревьев, срубленных на вершине горы у китайской границы. Кроме того, Ким Чен Ир любил суши и сырую рыбу, которую начинал есть, когда она была еще жива.

Сталин

В числе любимых блюд Иосифа Джугашвили были грузинские козинаки — карамелизованные орехи с медом. Застолья советского руководителя продолжались до шести часов. На стол часто подавались блюда кавказской кухни, а среди популярных продуктов были чеснок, грецкие орехи, гранаты и персики.

Бенито Муссолини

Лидер итальянского фашизма Бенито Муссолини ненавидел Францию и, как следствие, пищу, которую принято употреблять в этой стране.

"Французская кухня ничего не стоит, а итальянская — лучшая в мире", — заявил однажды Муссолини.

Итальянский диктатор любил обедать и ужинать дома вместе с супругой Ракеле и детьми в строго отведенное для этого время. Муссолини хотел, чтобы все члены семьи уже были за столом к его возвращению.