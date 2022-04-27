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56 минут назад

Глава Еврокомиссии назвала шантажом решение «Газпрома»

Елена Прошина

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен считает, что заявление «Газпрома» о прекращении поставок газа в страны Евросоюза неоправданно и неприемлемо. Об этом пишет ТАСС.

Она назвала односторонний отказ компании от поставок газа в Болгарию и Польшу инструментом шантажа.

«Заявление "Газпрома" о прекращении поставок газа потребителям в Европе в одностороннем порядке является очередной попыткой России использовать газ в качестве инструмента шантажа. Это неоправданно и неприемлем», - заявила глава ЕК.

Ранее «Газпром» заявил о прекращении поставок газа в Болгарию и Польшу из-за отсутствия оплаты в рублях. Польская PGNiG и «Булгаргаз» подтвердили отсутствие поставок в рамках Ямальского контракта. После этого цены на газовые фьючерсы в Европе поднялись более чем на 20% - выше $1300 за 1 тыс. куб.

Россия остановила поставки газа в Польшу после отказа платить рублями

Также шантажом прекращение поставок назвал глава администрации президента Украины Андрей Ермак. На фоне ситуации с «Газпромом» киевские власти снова призвали Евросоюз «сплотиться против России».

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