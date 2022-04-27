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1 час назад

В Киеве заявили о готовности захватить Приднестровье

Алиса Селезнёва

Вооруженные силы Украины могут взять под контроль Приднестровье, если Молдавия обратиться с такой просьбой. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, пишет РИА Новости.

«Если Молдова обратится к Украине, то мы можем взять под контроль Приднестровье. Сил для этого у ВСУ достаточно», - приводит его слова «Комсомольская правда».

С 25 апреля непризнанная Приднестровская республика несколько раз подверглась обстрелам. Неизвестные из гранатометов обстреляли здание Министерства государственной безопасности республики в Тирасполе. Также прогремели взрывы рядом с воинской частью в селе Парканы. Кроме того, были подорваны вышки связи в поселке Маяк, которые транслируют российское радио. Власти региона ввели «красный» уровень террористической опасности.

В Приднестровье заявили о замеченных украинских дронах

Президент Молдавии Майя Санду 26 апреля заявила, что за терактами в Приднестровье стоят «противоборствующие силы» внутри региона. При этом источник в правительственных кругах непризнанной республики отметил, что именно Украина провоцирует «распространение конфликта на территорию Приднестровья».

В мире,Видео,Алексей Арестович,
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