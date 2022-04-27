МИД Приднестровья обвинил Киев во взрывах в селе Колбасна

Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев заявил, что за взрывами в селе Колбасна стоит Украина.
«Были инциденты возле склада боеприпасов в (селе) Колбасна. Что касается того, кто стоит (за этим), то по первым предварительным данным следствия, следы ведут в Украину», – сказал Игнатьев в эфире канала «Россия 24», передает РИА «Новости».
Напомним, в Приднестровье произошло три теракта – в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк.
В республике ввели «красный» уровень террористической опасности. Возбуждены уголовные дела по статье «Теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия».
В среду МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики подтвердило, что с украинской стороны в направлении села Колбасна, где располагаются военные склады, были произведены выстрелы.