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20 минут назад

МИД Приднестровья обвинил Киев во взрывах в селе Колбасна

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев заявил, что за взрывами в селе Колбасна стоит Украина.

МИД Приднестровья обвинил Киев во взрывах в селе Колбасна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Были инциденты возле склада боеприпасов в (селе) Колбасна. Что касается того, кто стоит (за этим), то по первым предварительным данным следствия, следы ведут в Украину», – сказал Игнатьев в эфире канала «Россия 24», передает РИА «Новости».

Напомним, в Приднестровье произошло три теракта – в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк.

В республике ввели «красный» уровень террористической опасности. Возбуждены уголовные дела по статье «Теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия».

В среду МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики подтвердило, что с украинской стороны в направлении села Колбасна, где располагаются военные склады, были произведены выстрелы.

В мире,Виталий Игнатьев,
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