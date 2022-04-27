МИД Приднестровья обвинил Киев во взрывах в селе Колбасна

«Были инциденты возле склада боеприпасов в (селе) Колбасна. Что касается того, кто стоит (за этим), то по первым предварительным данным следствия, следы ведут в Украину», – сказал Игнатьев в эфире канала «Россия 24», передает РИА «Новости».