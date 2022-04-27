В Китае птичий грипп H3N8 впервые обнаружили у человека

В китайской провинции Хэнань медики выявили первый случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H3N8. Вирус обнаружили у четырёхлетнего мальчика, который активно контактировал с птицами. Его семья занималась разведением кур, а неподалёку от его дома живут дикие утки и вороны. Первые симптомы у ребёнка появились 5 апреля, и через 5 дней его доставили в больницу с ухудшением состояния.

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Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний обнаружил, что лихорадку у мальчика вызвал птичий грипп H3N8. Медики обследовали семью и ближайшее окружение ребёнка, но никаких отклонений не обнаружили.

Ранее штамм H3N8 у человека не находили. Этой разновидностью инфекции болели птицы, лошади, собаки и тюлени. Национальная комиссия здравоохранения потребовала у властей провинции расследовать это дело и оценить риски новой пандемии. Но, по мнению медиков, этот случай заражения птичьим гриппом H3N8 был единичным и дальнейшего распространения не предвидится.