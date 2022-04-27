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53 минуты назад

Блогер устроил на видео крушение самолета ради славы в соцсети

Александр Кузьмин

Пилот Тревор Джейкоб снял видео крушения своего самолета и был уличен в том, что он намеренно устроил катастрофу ради просмотров его ролика в социальной сети. Об этом сообщает Telegram-канал BAZA, опубликовавший снятое блогером видео.

На кадрах американец во время полета на легкомоторном самолете выпрыгивает из кабины с парашютом, а воздушное судно падает на землю в районе национального парка Южной Калифорнии.

Позднее Федеральное авиационное управление США сочло, что мужчина подстроил авиакатастрофу ради славы. К этому выводу привели некоторые проколы в действиях Тревора: в полет он отправился с рюкзаком со спортивным парашютом, открыл дверь перед «поломкой» самолета, а также не пытался перезапустить двигатель и связаться с диспетчером. В итоге у блогера аннулировали лицензию.

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