Блогер устроил на видео крушение самолета ради славы в соцсети

Пилот Тревор Джейкоб снял видео крушения своего самолета и был уличен в том, что он намеренно устроил катастрофу ради просмотров его ролика в социальной сети. Об этом сообщает Telegram-канал BAZA, опубликовавший снятое блогером видео.
На кадрах американец во время полета на легкомоторном самолете выпрыгивает из кабины с парашютом, а воздушное судно падает на землю в районе национального парка Южной Калифорнии.
Позднее Федеральное авиационное управление США сочло, что мужчина подстроил авиакатастрофу ради славы. К этому выводу привели некоторые проколы в действиях Тревора: в полет он отправился с рюкзаком со спортивным парашютом, открыл дверь перед «поломкой» самолета, а также не пытался перезапустить двигатель и связаться с диспетчером. В итоге у блогера аннулировали лицензию.