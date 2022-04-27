Блогер устроил на видео крушение самолета ради славы в соцсети

Пилот Тревор Джейкоб снял видео крушения своего самолета и был уличен в том, что он намеренно устроил катастрофу ради просмотров его ролика в социальной сети. Об этом сообщает Telegram-канал BAZA, опубликовавший снятое блогером видео.

На кадрах американец во время полета на легкомоторном самолете выпрыгивает из кабины с парашютом, а воздушное судно падает на землю в районе национального парка Южной Калифорнии.