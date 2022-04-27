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56 минут назад

«Талибан» заявил о почти полной победе над «Исламским государством»

Lenta.ru

Движение «Талибан» (запрещено в РФ как террористическое) одержало почти полную победу над боевиками «Исламского государства» (террористическая организация запрещена в РФ). Об этом говорится в заявлении МВД Афганистана, опубликованном в Twitter.

«Талибан» заявил о почти полной победе над ИГ
Фото: ReutersReuters

«Эта группировка больше не представляет угрозы. Исламский Эмират (так талибы называют свое правительство — прим. «Лента.ру») не даст ИГ или любой другой группировке противостоять правительству и представлять угрозу для других государств мира», — указано в сообщении.

По словам афганского МВД, ИГ в Афганистане разгромлено на 98 процентов.

Кроме того, в январе талибы говорили, что ликвидировали Аслама Фаруки, бывшего лидера филиала ИГ «Вилаят Хорасан» (запрещено в России). Впрочем, по одной из версий, боевик был убит в результате внутренних распрей ИГ. После поражения боевиков в Нангархаре в 2020 году Фаруки сдался афганской армии и был заключен в тюрьму, однако после прихода к власти талибов вскоре был освобожден.

Талибан,
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