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58 минут назад

В Греции соберут экстренное совещание из-за решения РФ по поставкам газа

Лера Букина

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис собирает экстренное совещание по энергетике в связи с решением России прекратить поставки газа в Болгарию и Польшу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу премьера.

В Греции соберут экстренное совещание из-за решения РФ по газу
Фото: ТАССТАСС

«Сегодня в 15.30 (время совпадает с московским) во Дворце Максима состоится совещание премьер-министра Кириакоса Мицотакиса с участием руководства министерства окружающей среды и энергетики по вопросам энергетической достаточности страны и более широкого воздействия, вызванного вчерашними решениями России», - указано в сообщении.

Мицотакис пообещал премьер-министру Болгарии Кириллу Петкову помочь справиться с новой ситуацией.

В среду «Газпром» сообщил, что поставки российского газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG полностью приостановлены в связи с неоплатой в рублях в установленный срок.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. Согласно документу, для приобретения российского газа западным странам теперь необходимо открыть рублевые счета в банках РФ. После оглашения данной меры большая часть европейских стран выступила против инициативы.

По данным немецкого оператора газотранспортной сети Gascade, заявка на реверсные поставки газа из Германии в Польшу по газопроводу «Ямал-Европа» в среду увеличилась в 5 раз.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер, в свою очередь, заявил, что австрийская сторона в лице австрийской нефтегазовой компании OMV приняла требования России об оплате поставок российского газа в рублях. Канцлер отметил, что Польша и Болгария, отказавшись от оплаты за российский газ по схеме в российских рублях, столкнулись с проблемами с поставками данного вида топлива из РФ.

В мире,Карл Нехаммер,Кириакос Мицотакис,Владимир Путин,Газпром,
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