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1 час назад

Турция надеется, что Путин и Зеленский проведут встречу "в ближайшие дни"

ТАССиещё 1

Турция надеется, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пройдет в ближайшие дни. С такими словами выступил в среду министр национальной обороны Турции Хулуси Акар по итогам прошедших на авиабазе Рамштайн в Германии консультаций об оказании Западом военной помощи Киеву.

Турция надеется на встречу Путина и Зеленского «в ближайшие дни»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы надеемся, что несмотря на некоторые трудности, в ближайшие дни благодаря предложениям нашего президента [Тайипа Эрдогана] двум лидерам удастся встретиться", - приводит его слова турецкое оборонное ведомство.

По словам Акара, "Турция продолжает вносить свой вклад, делать все необходимое, включая выполнение посреднической роли, чтобы гуманитарная ситуация на Украине не ухудшалась, и прекращение огня было достигнуто как можно скорее".

Анкара регулярно заявляет о желании организовать на своей территории встречу Путина с Зеленским, однако Москва в ответ на подобные предложения неоднократно поясняла, что Путин никогда принципиально не отказывался от встречи с Зеленским, но для этого нужно подготовить текст документа по Украине.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Президент России Владимир Путин 24 февраля в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи объявил о проведении специальной военной операции на Украине, целью которой являются денацификация и демилитаризация страны. ДНР и ЛНР начали операцию по освобождению своих территорий, находившихся под контролем Киева.

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