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50 минут назад

Стало известно о попытке прорыва украинской диверсионной группы в Приднестровье

Lenta.ruиещё 3

Группа украинских диверсантов пыталась прорваться к военным складам в непризнанном Приднестровье в районе населенного пункта Колбасна. Об этом стало известно Telegram-каналу WarGonzo.

Стало известно о попытке прорыва диверсионной группы в Приднестровье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным канала, диверсионно-разведывательная группа была замечена на подходе к стратегическому объекту, после чего завязалась перестрелка.

Ранее о стрельбе в районе крупнейших в Европе военных складов возле села Колбасна сообщило агентство «Новости Приднестровья». В результате случившегося пострадавших нет.

В Киеве заявили о готовности взять под контроль Приднестровье

В МВД ПМР добавили, что в направлении приднестровского села Колбасна были произведены выстрелы со стороны Украины.

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