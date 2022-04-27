Стало известно о попытке прорыва диверсионной группы в Приднестровье

Группа украинских диверсантов пыталась прорваться к военным складам в непризнанном Приднестровье в районе населенного пункта Колбасна. Об этом стало известно Telegram-каналу WarGonzo.

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По данным канала, диверсионно-разведывательная группа была замечена на подходе к стратегическому объекту, после чего завязалась перестрелка.

Ранее о стрельбе в районе крупнейших в Европе военных складов возле села Колбасна сообщило агентство «Новости Приднестровья». В результате случившегося пострадавших нет.