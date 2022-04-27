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1 час назад

Главы МИД Молдавии и Франции обсудили ситуацию вокруг Приднестровья

RT на русском

Вице-премьер, глава МИД Молдавии Николай Попеску и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудили проблему обострения ситуации вокруг Приднестровья в ходе телефонного разговора 27 апреля.

Молдавия и Франция обсудили ситуацию вокруг Приднестровья
Фото: ТАССТАСС

Об этом пишет noi.md.

Отмечается, что Попеску выразил признательность Франции за твёрдую поддержку суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова.

«Я также говорил с министром о проблемах в энергетическом секторе, в том числе о поддержке Францией повышения устойчивости в этой области», — сказал министр.

25 и 26 апреля на территории непризнанной Приднестровской Молдавской республики произошло три теракта.

В мире,Жан-Ив Ле Дриан,
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