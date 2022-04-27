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34 минуты назад

В Канаде задумались о передаче арестованных активов РФ украинцам

Мария Иванова

Канада планирует конфисковывать активы попавших под санкции россиян и российских компаний для выплаты компенсаций украинцам. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на главу МИД страны Мелани Жоли.

В Канаде задумались о передаче арестованных активов РФ украинцам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Новые меры будут включены в бюджетное законодательство правительства, а это означает, что они почти наверняка будут приняты в парламенте к лету 2022 года, подчеркивает агентство.

Жоли заявила, что этот закон станет первым в своем роде среди стран G7. Она отметила, что санкции - это один из инструментов, доступных канадскому правительству для оказания давления на российские власти и привлечения к ответственности тех, кто причастен к украинскому кризису.

«Сегодня мы ищем возможность не только арестовывать, но и разрешать конфискацию активов физических и юридических лиц, находящихся под санкциями, для выплаты компенсаций жертвам», - заявила министр.

Канада ввела санкции против более чем 1100 российских физических и юридических лиц с момента присоединения Крыма в 2014 году.

В Минэкономики Украины ранее заявили, что страна будет добиваться конфискации в свою пользу 415 миллиардов долларов валютных резервов России, которые сейчас заморожены из-за санкций США и ЕС.

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