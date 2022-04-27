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49 минут назад

В Китае предрекли войну во всей Европе

Lenta.ru

Китайский эксперт в области стратегических вооружений Сун Чжунпин предрек начало войны, в которую будет втянута вся Европа, в том случае, если стороны военного конфликта на Украине будут затягивать с военным решением кризиса, сообщает Global Times.

В Китае предрекли войну во всей Европе
Фото: ReutersReuters

«Россия ясно дала понять, что не может проиграть. Если обе стороны сохранят жесткость, полем битвы может стать вся Европа, что приведет к огромным бедствиям для всех европейских стран и всего мира», — заявил он.

По словам эксперта, США де-факто сделали Украину членом НАТО, поскольку ранее никто из стран-участниц альянса еще не получал такой большой поддержки со стороны США, особенно это касается поставок военной техники.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин прокомментировал дискуссии о возможности ядерной войны из-за ситуации на Украине. Остин оценил вероятность ядерной войны из-за эскалации кризиса на Украине, отметив, что не верит в такой вариант развития событий.

В мире,Ллойд Остин,НАТО,
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