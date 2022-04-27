Япония обвинила РФ в перекладывании ответственности

Японские власти утверждают, что Россия пытается переложить ответственность за ухудшение отношений двух стран на Токио. Они считают подобные действия неприемлемыми. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, сообщает ТАСС.

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Он пояснил, что ухудшение отношений Москвы и Токио произошло на фоне военного конфликта между Россией и Украиной. По его словам, российская сторона все равно пытается переложить всю ответственность на Японию, и Токио с этим категорически не согласен.

«Это совершенно неприемлемо», — сказал Мацуно, комментируя ситуацию с прекращением безвизовых поездок граждан Японии на южную часть Курильских островов, в том числе и в целях посещения захоронений предков.

Отмечается, что МИД РФ первым объявил о прекращении безвизовых поездок для граждан Японии. Затем аналогичный шаг сделал и МИД Японии.