В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 72.71EUR 76.67
Войти в почту
45 минут назад

Япония считает, что РФ пытается переложить на нее ответственность за ухудшение отношений

Елена Прошина

Японские власти утверждают, что Россия пытается переложить ответственность за ухудшение отношений двух стран на Токио. Они считают подобные действия неприемлемыми. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, сообщает ТАСС.

Япония обвинила РФ в перекладывании ответственности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он пояснил, что ухудшение отношений Москвы и Токио произошло на фоне военного конфликта между Россией и Украиной. По его словам, российская сторона все равно пытается переложить всю ответственность на Японию, и Токио с этим категорически не согласен.

«Это совершенно неприемлемо», — сказал Мацуно, комментируя ситуацию с прекращением безвизовых поездок граждан Японии на южную часть Курильских островов, в том числе и в целях посещения захоронений предков.

Отмечается, что МИД РФ первым объявил о прекращении безвизовых поездок для граждан Японии. Затем аналогичный шаг сделал и МИД Японии.

Мацуно подчеркнул, что японское правительство понимает чувства бывших японских жителей южной части Курильских островов и хотело бы урегулировать ситуацию, однако признал, что на фоне непрекращающихся боевых действий на территории Украины обсуждать с Россией возобновление безвизовых поездок не представляется возможным.

В мире,МИД России,
29
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители