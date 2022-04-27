Япония выразила протест Южной Корее

Власти Японии выразили протест правительству Республики Корея в связи с проведением им исследования островов Такэсима (кор. Токто, также известны под названием островов Лианкур) в Японском море, которые являются предметом территориального спора между двумя странами. Об этом в среду на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

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"Острова Такэсима являются нашей исконной территорией, в связи с чем [действия Южной Кореи] считаем прискорбными и неприемлемыми. Мы выразили суровый протест южнокорейской стороне по дипломатическими каналам, потребовав остановить исследование", - подчеркнул Мацуно.

По данным газеты Sankei, в ходе исследования Сеул фотографирует острова, запуская над ними беспилотники, а также измеряет их с помощью лазерного оборудования, создавая трехмерные модели.