Координатор санкций США против РФ уйдет в длительный отпуск

Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх, которого называют главным архитектором антироссийских санкций, планирует покинуть Белый дом и уйти в продолжительный отпуск. Об этом сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на осведомленных лиц.

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По их словам, сейчас в администрации решают, кем заменить Сингха. В списке кандидатов, например, Майкл Пайл - главный советник по экономическим вопросам вице-президента США Камалы Харрис. Между тем, в Белом доме от комментариев по данной теме отказались, передает ТАСС.