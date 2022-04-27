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29 минут назад

WP назвала сроки конца гегемонии Запада в мире

Елена Прошина

Значительный рост ВВП Китая и Индии может положить конец двухсотлетней гегемонии Запада к 2040 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статью обозревателя Генри Олсена для газеты The Washington Post.

WP назвала сроки конца гегемонии Запада в мире
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он выразил мнение, что основой доминирования западных стран во всем мире была экономическая мощь. Например, государства, которые в настоящий момент вводят санкции против России в связи с боевыми действиями на Украине, в 2000 году произвели 79,4% мирового ВВП. В 2020 году этот показатель упал до 60,4%.

Олсен спрогнозировал, что к 2040 году у Китая и Индии будет больший объем ВВП по покупательной способности, чем у США и восьми крупнейших западных стран, которые ввели антироссийские санкции, вместе взятых.

«Добавьте к этому развивающие державы: Бразилию, Мексику, Индонезию и Турцию. Тогда соотношение сил в мире изменится еще сильнее. Такое развитие событий закончит двухсотлетнюю гегемонию Запада, если только кто-то из этих растущих сил не присоединится к нему», — заявил обозреватель.

Он добавил, что стремительное экономическое развитие Индии и Китая позволило им отказаться принимать точку зрения США и отвергнуть призывы ввести санкции против России. Эти же страны воздержались от голосования при принятии резолюций ООН, осуждающих действия России на Украине, напомнил Олсен.

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