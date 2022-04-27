WP назвала сроки конца гегемонии Запада в мире

Значительный рост ВВП Китая и Индии может положить конец двухсотлетней гегемонии Запада к 2040 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статью обозревателя Генри Олсена для газеты The Washington Post.
Он выразил мнение, что основой доминирования западных стран во всем мире была экономическая мощь. Например, государства, которые в настоящий момент вводят санкции против России в связи с боевыми действиями на Украине, в 2000 году произвели 79,4% мирового ВВП. В 2020 году этот показатель упал до 60,4%.
Олсен спрогнозировал, что к 2040 году у Китая и Индии будет больший объем ВВП по покупательной способности, чем у США и восьми крупнейших западных стран, которые ввели антироссийские санкции, вместе взятых.
«Добавьте к этому развивающие державы: Бразилию, Мексику, Индонезию и Турцию. Тогда соотношение сил в мире изменится еще сильнее. Такое развитие событий закончит двухсотлетнюю гегемонию Запада, если только кто-то из этих растущих сил не присоединится к нему», — заявил обозреватель.
Он добавил, что стремительное экономическое развитие Индии и Китая позволило им отказаться принимать точку зрения США и отвергнуть призывы ввести санкции против России. Эти же страны воздержались от голосования при принятии резолюций ООН, осуждающих действия России на Украине, напомнил Олсен.