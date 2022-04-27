Япония сделала заявление по программе КНДР

"Развитие ракетно-ядерной программы Северной Кореи является совершенно неприемлемым. Приложив все усилия на сбор и анализ информации, мы продолжим тесное сотрудничество между Японией и США, а также Японией, США и Южной Кореей, направленное на полную денуклеаризацию Северной Кореи", - отметил он. Комментируя прошедший в Пхеньяне парад по случаю 90-летия со дня создания Корейской народной армии, Мацуно заявил, что в настоящее время японская сторона занимается анализом соответствующей информации, подчеркнув, что Япония с большой обеспокоенностью следит за действиями КНДР, включая развитие ее ракетно-ядерной программы