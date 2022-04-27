Япония сделала заявление по программе КНДР

Власти Японии считают совершенно неприемлемым развитие ракетно-ядерной программы КНДР и вместе с США и Южной Кореей будет добиваться полной денуклеаризации республики. Об этом в среду на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.
"Развитие ракетно-ядерной программы Северной Кореи является совершенно неприемлемым. Приложив все усилия на сбор и анализ информации, мы продолжим тесное сотрудничество между Японией и США, а также Японией, США и Южной Кореей, направленное на полную денуклеаризацию Северной Кореи", - отметил он. Комментируя прошедший в Пхеньяне парад по случаю 90-летия со дня создания Корейской народной армии, Мацуно заявил, что в настоящее время японская сторона занимается анализом соответствующей информации, подчеркнув, что Япония с большой обеспокоенностью следит за действиями КНДР, включая развитие ее ракетно-ядерной программы
25 апреля в КНДР прошел военный парад по случаю 90-летия со дня создания Корейской народной армии. По центральной площади Пхеньяна в понедельник вечером прошли тысячи военнослужащих, а также колонны различной военной техники, в том числе танки, реактивные системы залпового огня. Под конец торжества были показаны межконтинентальные баллистические ракеты "Хвасон-15" и "Хвасон-17". Последняя была испытана в марте, согласно сообщениям японских и южнокорейских военных.