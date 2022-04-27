В Пентагоне прокомментировали возможность ядерного конфликта

Министр обороны США Ллойд Остин признался, что не верит в возможность начала ядерной войны из-за боевых действий на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Fox News.

Фото: Reuters Reuters

«Я не верю в это», — сказал Остин в ходе интервью телеканалу.

Таким образом он ответил на вопрос о том, может ли конфликт на Украине перерасти в ядерную войну. Глава Пентагона подчеркнул, что члены международного сообщества принимают все необходимые меры, чтобы предотвратить подобный исход. При этом он заявил, что Украина имеет полное право на защиту своей территории, поэтому США продолжит оказывать ей поддержку.

Ллойд Остин также посчитал опасными высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова о высокой вероятности ядерного конфликта.

«Всякая подобная риторика не помогает. Ядерную войну никто не может выиграть», — отметил он и добавил, что подобной риторики следует избегать.

Ранее Сергей Лавров выразил мнение, что риски начала ядерной войны «весьма и весьма существенны». Об этом он заявил в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.