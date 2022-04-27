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38 минут назад

Болтон назвал «поразительную» ошибку Байдена в отношении России

Елена Прошина

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что решение нынешнего главы американского государства Джо Байдена поддержать идею ограничить право вето в НАТО крайне неразумное и ненужное. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статью журнала Hill.

Болтон назвал «поразительную» ошибку Байдена в отношении России
Фото: ReutersReuters

Ранее Генеральная ассамблея ООН без голосования приняла резолюцию, согласно которой председатель Генеральной Ассамблеи будет созывать официальное заседание Ассамблеи в течение десяти рабочих дней после наложения вето одним или несколькими постоянными членами Совета безопасности. На заседании будет обсуждаться целесообразность блокирования того или иного решения и ситуация, в отношении которой было использовано право на вето.

Джон Болтон заявил, что президент США Джо Байден «добровольно совершил ошибку», воскресив давний вопрос о праве вето. Он отметил, что США — единственная страна, входящая в состав пятерки Совета Безопасности, которая поддержала указанную инициативу. Болтон уверен, что эта «неразумная и ненужная» резолюция — инструмент для ослабления и уничтожения права вето.

Он напомнил, что США неоднократно в одностороннем порядке накладывали вето и вызывали недовольство со стороны Великобритании, Франции, России и Китая.

В мире,Джон Болтон,Джозеф Байден,Дональд Трамп,НАТО,Генассамблея ООН,
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