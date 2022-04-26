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1 час назад

Джонсон отреагировал на слова Минобороны Великобритании об ударах ВСУ по России

Елена Прошина

Лондон не хотел бы, чтобы кризис вышел за границы Украины, заявил в эфире телеканала Talk TV премьер Великобритании Борис Джонсон, комментируя заявление замминистра обороны Джеймса Хиппи «о праве Киева» на удары по России.

Джонсон прокомментировал слова МО Великобритании об ударах ВСУ
Фото: ReutersReuters

Его слова передает «РИА Новости».

«Мы не хотим, чтобы кризис вышел за границы Украины, но, как сказал наш министр вооруженных сил Джеймс Хиппи, у Украины есть право на самооборону», — ответил Джонсон на вопрос журналиста о том, согласен ли он с утверждениями заместителя министра обороны Великобритании.

Ранее Хиппи заявил, что для Украины «абсолютно легитимно» наносит удары в глубине России, чтобы нарушить логистику военных поставок. Он также допустил, что для этих целей ВСУ могли бы использовать поставляемое западными странами, в том числе Британией, оружие. В Минобороны России отреагировали на эти заявления предупреждением. Там сообщили, что прямое провоцирование Лондоном Киева на нанесение ударов по объектам на территории РФ приведет к немедленному и пропорциональному ответу.

В мире,Джеймс Хиппи,Борис Джонсон,Минобороны России,
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