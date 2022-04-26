Джонсон прокомментировал слова МО Великобритании об ударах ВСУ

Лондон не хотел бы, чтобы кризис вышел за границы Украины , заявил в эфире телеканала Talk TV премьер Великобритании Борис Джонсон , комментируя заявление замминистра обороны Джеймса Хиппи «о праве Киева » на удары по России .

«Мы не хотим, чтобы кризис вышел за границы Украины, но, как сказал наш министр вооруженных сил Джеймс Хиппи, у Украины есть право на самооборону», — ответил Джонсон на вопрос журналиста о том, согласен ли он с утверждениями заместителя министра обороны Великобритании.

Ранее Хиппи заявил, что для Украины «абсолютно легитимно» наносит удары в глубине России, чтобы нарушить логистику военных поставок. Он также допустил, что для этих целей ВСУ могли бы использовать поставляемое западными странами, в том числе Британией, оружие. В Минобороны России отреагировали на эти заявления предупреждением. Там сообщили, что прямое провоцирование Лондоном Киева на нанесение ударов по объектам на территории РФ приведет к немедленному и пропорциональному ответу.