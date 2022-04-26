Джонсон прокомментировал слова МО Великобритании об ударах ВСУ

Лондон не хотел бы, чтобы кризис вышел за границы Украины, заявил в эфире телеканала Talk TV премьер Великобритании Борис Джонсон, комментируя заявление замминистра обороны Джеймса Хиппи «о праве Киева» на удары по России.
Его слова передает «РИА Новости».
«Мы не хотим, чтобы кризис вышел за границы Украины, но, как сказал наш министр вооруженных сил Джеймс Хиппи, у Украины есть право на самооборону», — ответил Джонсон на вопрос журналиста о том, согласен ли он с утверждениями заместителя министра обороны Великобритании.
Ранее Хиппи заявил, что для Украины «абсолютно легитимно» наносит удары в глубине России, чтобы нарушить логистику военных поставок. Он также допустил, что для этих целей ВСУ могли бы использовать поставляемое западными странами, в том числе Британией, оружие. В Минобороны России отреагировали на эти заявления предупреждением. Там сообщили, что прямое провоцирование Лондоном Киева на нанесение ударов по объектам на территории РФ приведет к немедленному и пропорциональному ответу.