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15 минут назад

Турко-кипрский журналист Шенер Левент приговорен к году тюрьмы за оскорбление Эрдогана

ТАСС

Суд в Анкаре приговорил одного из самых известных турко-кипрских журналистов и издателей Шенера Левента к одному году тюремного заключения за оскорбление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом во вторник сообщило Кипрское информационное агентство.

Турецкий журналист приговорен к году тюрьмы за оскорбление Эрдогана
Фото: PIXABAYPIXABAY

"Уголовное дело, возбужденное против меня в Анкаре, закрыто, и я был проинформирован о решении суда сегодня утром", - цитирует агентство Левента, который добавил, что приговорен к одному году заключения за оскорбление президента Турции.

По словам Левента, речь идет о карикатуре, которая была опубликована в издаваемой им на севере Кипра газете "Аврупа" (по-турецки, Европа) 8 декабря 2017 года. На рисунке была изображена древнегреческая статуя, мочащаяся на голову Эрдогана.

После этой публикации против Левента на острове было заведено дело, однако турко-кипрский суд оправдал его в 2019 году. Однако в Анкаре не признали этого решения и возбудили такое же дело против журналиста, только на этот раз уже заочно, без присутствия самого Левента. Только теперь суд уже внял доводам обвинения.

Левент, являющийся выпускником факультета журналистики МГУ и издававший до "Аврупы" другую известную турко-кипрскую газету оппозиционного содержания под названием "Африка", уже дал понять, что не собирается подчиняться распоряжению суда в Анкаре. "Как они не признают решения нашего суда, так и я не признаю их судебного решения", - заявил он. Шенер Левент при этом подчеркнул, что правосудие в Турции, по его мнению, "уже умерло".

В мире,Реджеп Эрдоган,МГУ,
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