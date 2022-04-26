Турецкий журналист приговорен к году тюрьмы за оскорбление Эрдогана

Суд в Анкаре приговорил одного из самых известных турко-кипрских журналистов и издателей Шенера Левента к одному году тюремного заключения за оскорбление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом во вторник сообщило Кипрское информационное агентство.

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"Уголовное дело, возбужденное против меня в Анкаре, закрыто, и я был проинформирован о решении суда сегодня утром", - цитирует агентство Левента, который добавил, что приговорен к одному году заключения за оскорбление президента Турции.

По словам Левента, речь идет о карикатуре, которая была опубликована в издаваемой им на севере Кипра газете "Аврупа" (по-турецки, Европа) 8 декабря 2017 года. На рисунке была изображена древнегреческая статуя, мочащаяся на голову Эрдогана.

После этой публикации против Левента на острове было заведено дело, однако турко-кипрский суд оправдал его в 2019 году. Однако в Анкаре не признали этого решения и возбудили такое же дело против журналиста, только на этот раз уже заочно, без присутствия самого Левента. Только теперь суд уже внял доводам обвинения.