Джонсон ответил на просьбу попавших в плен британцев на Украине

Решение об обмене двоих британских граждан на оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука должны принять на Украине. Так премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ответил на просьбу сдавшихся в плен на Украине.

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«Мы будем делать все, что сможем, но это решение за украинской стороной. Мы очень тесно работаем над этим», — сказал Джонсон в эфире телеканала Talk TV.

При этом он отметил, что военные Великобритании, которые воевали на стороне ВСУ и были пойманы, не являются заложниками, «они не террористы для обмена, они военнопленные». Джонсон подчеркнул, что в связи с этим у них есть права по Женевской конвекции, поэтому их не должны выставлять перед камерой — это является нарушением их прав.