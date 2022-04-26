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39 минут назад

Джонсон ответил на просьбу попавших в плен британцев на Украине

Ura.Ru

Решение об обмене двоих британских граждан на оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука должны принять на Украине. Так премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ответил на просьбу сдавшихся в плен на Украине.

Джонсон ответил на просьбу попавших в плен британцев на Украине
Фото: ReutersReuters

«Мы будем делать все, что сможем, но это решение за украинской стороной. Мы очень тесно работаем над этим», — сказал Джонсон в эфире телеканала Talk TV.

При этом он отметил, что военные Великобритании, которые воевали на стороне ВСУ и были пойманы, не являются заложниками, «они не террористы для обмена, они военнопленные». Джонсон подчеркнул, что в связи с этим у них есть права по Женевской конвекции, поэтому их не должны выставлять перед камерой — это является нарушением их прав.

Ранее британский наемник Эйден Эслин, известный как Cossack Gundi или Johnny, попросил Бориса Джонсона об обмене его и еще одного британского пленного на задержанного украинского политика Виктора Медведчука. Тот был задержан на Украине в середине апреля. Позднее президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности его обмена на военнослужащих Украины, попавших в плен к военным РФ. С аналогичной просьбой выступала жена Медведчука. Однако в Кремле отказались от обмена, заявив, что украинский политик не является гражданином РФ. Сам Медведчук попросил обменять его на военнослужащих и жителей Мариуполя.

В мире,Эйден Эслин,Владимир Зеленский,Борис Джонсон,Виктор Медведчук,
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