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43 минуты назад

В Белом доме заявили, что в ядерной войне «победителей не будет»

Газета.Ru

Белый дом призвал международное сообщество снизить частоту высказываний по поводу вероятности ядерной войны — в случае этой войны в ней не окажется победителей. Об этом сообщает ТАСС.

Псаки: в ядерной войне «победителей не будет»
Фото: ReutersReuters

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что одна из целей США — смягчить риторику такого плана.

«Думаю, вы слышали, что некоторые из наших сотрудников, занимающихся вопросами национальной безопасности, ясно заявляли, что в ядерной войне нельзя победить. Наша цель, очевидно, по-прежнему состоит в том, чтобы призывать к снижению накала риторики», — сказала она.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США считают опасными и непродуктивными беседы и заявления о возможности применения ядерного оружия — этой войны «никто не хочет».

До этого в Минобороны РФ назвали абсурдным заявления США о планах применения Россией ядерного оружия на Украине.

В мире,Ллойд Остин,Минобороны России,Пентагон,
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