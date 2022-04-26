Псаки: в ядерной войне «победителей не будет»

«Думаю, вы слышали, что некоторые из наших сотрудников, занимающихся вопросами национальной безопасности, ясно заявляли, что в ядерной войне нельзя победить. Наша цель, очевидно, по-прежнему состоит в том, чтобы призывать к снижению накала риторики», — сказала она.