Псаки: в ядерной войне «победителей не будет»

Белый дом призвал международное сообщество снизить частоту высказываний по поводу вероятности ядерной войны — в случае этой войны в ней не окажется победителей. Об этом сообщает ТАСС.
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что одна из целей США — смягчить риторику такого плана.
«Думаю, вы слышали, что некоторые из наших сотрудников, занимающихся вопросами национальной безопасности, ясно заявляли, что в ядерной войне нельзя победить. Наша цель, очевидно, по-прежнему состоит в том, чтобы призывать к снижению накала риторики», — сказала она.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США считают опасными и непродуктивными беседы и заявления о возможности применения ядерного оружия — этой войны «никто не хочет».
До этого в Минобороны РФ назвали абсурдным заявления США о планах применения Россией ядерного оружия на Украине.