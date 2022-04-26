Белый дом призывает сменить риторику о ядерной угрозе

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки напомнила о позиции Вашингтона о том, что «в ядерной войне невозможна победа», а также призвала к смягчению риторики.
«Как ясно дали понять наши официальные лица из сферы нацбезопасности, в ядерной войне нет победителей... Нашей целью является продолжение призывов к смягчению риторики», — сказала Псаки.
Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.
В Кремле отмечали, что никто в России даже не рассматривает идею о применении ядерного оружия на Украине.