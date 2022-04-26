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43 минуты назад

Белый дом призывает к смягчению риторики о ядерной угрозе

RT на русском

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки напомнила о позиции Вашингтона о том, что «в ядерной войне невозможна победа», а также призвала к смягчению риторики.

Белый дом призывает сменить риторику о ядерной угрозе
Фото: ТАССТАСС

«Как ясно дали понять наши официальные лица из сферы нацбезопасности, в ядерной войне нет победителей... Нашей целью является продолжение призывов к смягчению риторики», — сказала Псаки.

Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.

В Кремле отмечали, что никто в России даже не рассматривает идею о применении ядерного оружия на Украине.

Сергей Лавров,МИД России,Администрация США,
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