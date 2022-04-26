Более половины немцев боятся расширения украинского конфликта

Более половины жителей Германии (56%) боятся мировой войны из-за поставок оружия Украине, 39% полагают, что конфликт не распространится на другие страны. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник результаты опроса, проведенного социологической службой Forsa по заказу телеканалов RTL и N-TV.

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53% респондентов полагают, что конфликт на Украине может быть улажен лишь путем переговоров, 26% выразили противоположную точку зрения. Они полагают, что решение будет иметь военный характер. 65% опрошенных поддерживают "медлительность канцлера ФРГ Олафа Шольца" по вопросу поставок тяжелых вооружений Киеву. 26% указали, что Украина срочно нуждается в таких вооружениях из ФРГ.

Опрос проводился с 22 по 25 апреля, в нем приняли участие 1 007 человек.

Во вторник глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт, выступая на американской авиабазе Рамштайн, сообщила, что Германия готова поставить Украине зенитные установки Gepard. На прошлой неделе агентство DPA со ссылкой на источники сообщило, что правительство ФРГ готовит поставки Украине советских танков T-72 через Словению по принципу так называемого кругового обмена. Сделка предполагает предоставление Словенией Киеву танков из запасов вооруженных сил страны, а Германия обязуется затем заменить их на немецкие БМП Marder и бронетранспортеры Fuchs. В Берлине считают, что украинцам для использования советских T-72 не нужно проходить обучение, поскольку они уже есть на вооружении ВСУ. Как отметили источники DPA , Словения требует в качестве компенсации не только Marder и Fuchs, но и современные танки Leopard 2, бронетранспортеры Boxer и Puma.