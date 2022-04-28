Польша ожидает помощи ЕС для поддержки беженцев с Украины

Польша рассчитывает на финансовую помощь Европейского союза (ЕС) для оказания поддержки беженцам с Украины, аналогично тому, как было в случае с Турцией во время миграционного кризиса 2015 года. С таким утверждением выступил в среду премьер-министр республики Матеуш Моравецкий в интервью немецкой газете Bild.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Он отметил, что побывал во Львове и видел раненых солдат. "Их лечат там и в Польше, потому что мы лечим и раненых солдат. Для этого нам нужны деньги", - сказал Моравецкий. "То же самое касается и 2,5 млн беженцев, которым мы, Польша, открыли свои двери и сердца", - заявил польский премьер, уточнив, что 93% из них составляют женщины и дети.

"О них нужно заботиться. Пока Евросоюз не заплатил нам за это ни единого цента", - утверждал Моравецкий. "Мы хотим справедливого отношения: если Турция получила миллиардную поддержку во время последней волны беженцев, то я думаю, что мы тоже сейчас заслуживаем помощи ЕС", - подытожил он.

С 24 февраля в Польшу с Украины приехали 2,96 млн беженцев. По оценкам МВД Польши, в республике остались по меньшей мере 1,5 млн из них, 300 тыс. - в двухмиллионной Варшаве. С 16 марта власти начали регистрировать беженцев, которые решили остаться в Польше, выдавая им индивидуальные идентификационные номера PESEL. Было выдано более 1 млн этих номеров.