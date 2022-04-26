Reuters: ЕС снимает режим чрезвычайной фазы борьбы с пандемией

Страны Евросоюза преодолели острую фазу пандемии COVID-19 и ослабят ряд чрезвычайных мер для борьбы с заболеваемостью. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

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"ЕС вступил в новую постчрезвычайную фазу пандемии, когда тестирование должно быть выборочным, а мониторинг заболеваемости COVID-19 должен проводиться по аналогии с гриппом", - цитирует Reuters полученные источники.

Уточняется, что ослабление режима мониторинга заболеваемости ожидается в ближайшие месяцы. Это решение объясняется снижением смертности от коронавируса в странах ЕС и иммунизацией около 70% их населения.