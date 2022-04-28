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16 минут назад

Бундестаг одобрил поставки тяжелого немецкого вооружения для Украины

Lenta.ruиещё 3

Нижняя палата парламента ФРГ (бундестаг) подавляющим большинством голосов одобрила инициативу о поставках тяжелого вооружения в интересах Украины, сообщает Reuters.

«Наряду с широкой экономической изоляцией и блокадой России от международных рынков, наиболее важным и эффективным средством остановить военные действия является активизация и ускорение поставок эффективного оружия и сложных систем, включая тяжелое вооружение», — говорится в законопроекте.

По словам вице-президента бундестага Вольфганга Кубицки, законопроект был поддержан как тремя партиями немецкой правящей коалиции, так и оппозиционными консерваторами, и был принят 586 голосами «за», 100 — «против», семь депутатов воздержались.

«Шольц держался до последнего, но уступил»

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс выступила с обращением к странам Запада, призвав начать поставлять танки и самолеты на Украину, а также отказаться от импорта российских нефти и газа. «Мы должны быть готовы к долгосрочной перспективе и удвоить нашу поддержку Украины. Тяжелое вооружение, танки, самолеты — мы должны лучше поискать [боевую технику] в своих запасах, нарастить производство», — сказала она.

В мире,Видео,Бундестаг,
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