В Турции отменили обязательное ношение масок

«Требование носить маски в закрытых помещениях, которое действовало почти три года в Турции, отменяется. Исключение составляет общественный транспорт и больницы», — заявил в ходе выступления в Анкаре Эрдоган.

Также он сообщил, что 26 апреля состоялось последнее заседание научного совета по борьбе с коронавирусом, анализирующего все эти годы обстановку в стране и передающего правительству советы по необходимым для снижения заболеваемости в республике шагам.