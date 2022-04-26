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30 минут назад

В Турции отменили обязательное ношение масок

Елена Прошина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об отмене требования носить маски в большинстве мест страны. Исключением стали общественный транспорт и больницы, передает ТАСС.

В Турции отменили обязательное ношение масок
Фото: ТАССТАСС

«Требование носить маски в закрытых помещениях, которое действовало почти три года в Турции, отменяется. Исключение составляет общественный транспорт и больницы», — заявил в ходе выступления в Анкаре Эрдоган.

Также он сообщил, что 26 апреля состоялось последнее заседание научного совета по борьбе с коронавирусом, анализирующего все эти годы обстановку в стране и передающего правительству советы по необходимым для снижения заболеваемости в республике шагам.

Ранее, 2 марта, министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа объявлял об отмене требований носить маски на улицах и предъявлять коды здоровья в госучреждениях, торговых центрах, ресторанах и кафе.

В мире,Реджеп Эрдоган,
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