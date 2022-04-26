В ЛНР заявили о возможных провокациях Украины в майские праздники

Украинские спецслужбы готовят провокации для дестабилизации обстановки в Луганской Народной Республике (ЛНР) в майские праздники. Об этом предупредило во вторник Министерство государственной безопасности (МГБ) ЛНР.
"Министерство государственной безопасности ЛНР располагает сведениями о готовящихся спецслужбами Украины провокационных мероприятиях, направленных на дестабилизацию обстановки на территории ЛНР в период майских праздников в местах массового пребывания граждан", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Министерство напомнило гражданам, что, в случае обнаружения подозрительных предметов или лиц, необходимо обращаться в правоохранительные органы.
Ранее 24 апреля на городском кладбище Каменнобродского района города Луганска было обнаружено самодельное взрывное устройство, установленное на одной из могил. Как отмечают в Министерстве госбезопасности ЛНР, преступники хотели "добиться максимально возможного количества жертв среди граждан, массово посещающих кладбища на Пасху". Устройство было обезврежено сотрудниками взрывотехнической службы МВД республики.