В ЛНР заявили о возможных провокациях Украины в майские праздники

Украинские спецслужбы готовят провокации для дестабилизации обстановки в Луганской Народной Республике (ЛНР) в майские праздники. Об этом предупредило во вторник Министерство государственной безопасности (МГБ) ЛНР.

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"Министерство государственной безопасности ЛНР располагает сведениями о готовящихся спецслужбами Украины провокационных мероприятиях, направленных на дестабилизацию обстановки на территории ЛНР в период майских праздников в местах массового пребывания граждан", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Министерство напомнило гражданам, что, в случае обнаружения подозрительных предметов или лиц, необходимо обращаться в правоохранительные органы.