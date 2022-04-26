Дипломаты США во вторник вернулись на Украину

Американские дипломатические работники впервые с начала Россией специальной военной операции вернулись во вторник на Украину. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источник.
По его сведениям, несколько дипломатов прибыли из Польши во Львов, где будут находиться в течение дня. Как отмечают источники телекомпании, при таком порядке работы американским сотрудникам не придется использовать железные дороги, которые также используются Киевом для доставки вооружений с Запада и могут стать военной целью.
Ранее Госдепартамент сообщал о том, что основная часть дипломатического корпуса США на Украине работает с территории Польши. До этого США временно перевели свое посольство из Киева во Львов.