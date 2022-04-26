Дипломаты США во вторник вернулись на Украину

Американские дипломатические работники впервые с начала Россией специальной военной операции вернулись во вторник на Украину. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источник.

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По его сведениям, несколько дипломатов прибыли из Польши во Львов, где будут находиться в течение дня. Как отмечают источники телекомпании, при таком порядке работы американским сотрудникам не придется использовать железные дороги, которые также используются Киевом для доставки вооружений с Запада и могут стать военной целью.