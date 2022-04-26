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1 час назад

CNN: дипломаты США во вторник впервые с 24 февраля вернулись во Львов

ТАСС

Американские дипломатические работники впервые с начала Россией специальной военной операции вернулись во вторник на Украину. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источник.

Дипломаты США во вторник вернулись на Украину
Фото: арар

По его сведениям, несколько дипломатов прибыли из Польши во Львов, где будут находиться в течение дня. Как отмечают источники телекомпании, при таком порядке работы американским сотрудникам не придется использовать железные дороги, которые также используются Киевом для доставки вооружений с Запада и могут стать военной целью.

Ранее Госдепартамент сообщал о том, что основная часть дипломатического корпуса США на Украине работает с территории Польши. До этого США временно перевели свое посольство из Киева во Львов.

В мире,Госдеп США,
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