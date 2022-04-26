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40 минут назад

В консульстве Нидерландов сообщили о приостановке выдачи краткосрочных виз россиянам

ТАССиещё 3

Нидерланды со среды приостановят выдачу краткосрочных виз россиянам. Об этом сообщил ТАСС источник в консульстве королевства в РФ.

Нидерланды приостановили выдачу виз россиянам
Фото: ТАССТАСС

"Выдача краткосрочных виз россиянам будет приостановлена с 27 апреля. Исключения будут сделаны для гуманитарных и иных уважительных причин", - сказал собеседник агентства.

Ранее Россия объявила персонами нон грата 14 сотрудников посольства королевства в Москве и одного сотрудника нидерландского генконсульства в Санкт-Петербурге. Эти действия последовали за высылкой 17 российских дипломатов, работавших в Нидерландах.

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