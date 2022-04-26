Президент Приднестровья увидел в терактах украинский след

"Как показали первые выводы проведения неотложных оперативно-следственных мероприятий, следы данных нападений ведут в Украину. <...> Я предполагаю, что те, кто организовал данное нападение, имеют цель втянуть Приднестровье в конфликт", - говорится в обращении Красносельского, которое опубликовала во вторник его пресс-служба.