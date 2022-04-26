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34 минуты назад

Президент Приднестровья заявил, что следы террористических атак ведут на Украину

ТАСС

Президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что следы преступников, совершивших в республике террористические атаки, ведут на Украину.

Президент Приднестровья увидел в терактах украинский след
Фото: Diego Herrera/SOPA Images/Sipa via Reuters ConnectDiego Herrera/SOPA Images/Sipa via Reuters Connect

"Как показали первые выводы проведения неотложных оперативно-следственных мероприятий, следы данных нападений ведут в Украину. <...> Я предполагаю, что те, кто организовал данное нападение, имеют цель втянуть Приднестровье в конфликт", - говорится в обращении Красносельского, которое опубликовала во вторник его пресс-служба.

Кроме того, Красносельский заявил, что исполнители терактов не имеют никакого отношения к жителям региона.

"Мы абсолютно точно знаем, откуда прибыли террористы и в направлении какого государства убыли. Заверяю, к приднестровскому народу они никакого отношения не имеют", - написал он в своем Telegram-канале.

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Президент призвал Киев "расследовать факты незаконного перемещения тех или иных боевых групп и совершения ими террористических актов" на территории Приднестровья. Он также попросил Кишинев не поддаваться на провокации.

"Не позволяйте втянуть Молдову в агрессию против Приднестровья", - отметил президент.

В мире,Вадим Красносельский,
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