Киев заподозрили в попытке втянуть в конфликт Приднестровье

Теракты на территории Приднестровья говорят о стремлении Киева втянуть в конфликт как непризнанную республику, так и Молдавию. Об этом со ссылкой на источник в правительственных кругах Приднестровья пишет РИА Новости.

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«Очевидно, что Киев своими действиями стремится втянуть Молдавию и Приднестровье в конфликт, разгоревшийся на Украине по его вине», - заметил он.

По мнению источника, Украина провоцирует «распространение конфликта на территорию Приднестровья».

Ситуация в Приднестровье обострилась 25 апреля, когда из ручных гранатометов было обстреляно здание Министерства государственной безопасности непризнанной республики. Также взрывы прогремели на территории радиотелецентра в населенном пункте Маяк и на военном аэродроме недалеко от Тирасполя.