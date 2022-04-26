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46 минут назад

Киев заподозрили в попытке втянуть в конфликт Приднестровье

Алиса Селезнёва

Теракты на территории Приднестровья говорят о стремлении Киева втянуть в конфликт как непризнанную республику, так и Молдавию. Об этом со ссылкой на источник в правительственных кругах Приднестровья пишет РИА Новости.

Киев заподозрили в попытке втянуть в конфликт Приднестровье
Фото: ReutersReuters

«Очевидно, что Киев своими действиями стремится втянуть Молдавию и Приднестровье в конфликт, разгоревшийся на Украине по его вине», - заметил он.

По мнению источника, Украина провоцирует «распространение конфликта на территорию Приднестровья».

Ситуация в Приднестровье обострилась 25 апреля, когда из ручных гранатометов было обстреляно здание Министерства государственной безопасности непризнанной республики. Также взрывы прогремели на территории радиотелецентра в населенном пункте Маяк и на военном аэродроме недалеко от Тирасполя.

Сегодня власти Приднестровье ввели «красный» уровень террористической опасности в связи с рядом террористических актов на территории непризнанной республики

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