В США оценили возможность ядерного конфликта из-за Украины

Оснований для перерастания текущего конфликта на Украине в ядерный нет. Такое мнение озвучил в эфире CNN представитель Пентагона Джон Кирби, его слова приводит ТАСС.

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Комментируя ситуацию, собеседник телеканала отметил, что США не меняют уровень готовности стратегических ядерных сил сдерживания. Кирби также указал, что согласен с главой МИД России Сергеем Лавровым в том, что победителей в ядерной войне быть не может и начинать ее не следует.

«Нет никаких причин для того, чтобы нынешний конфликт на Украине вышел на этот уровень», — заверил представитель Пентагона, добавив, что ведомство внимательно наблюдает за ситуацией.

Ранее сообщалось, что Пентагон отправит на Украину переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger, противотанковые управляемые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin и другое сопутствующее военное оборудование.