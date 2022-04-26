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39 минут назад

В США не увидели причин для ядерного конфликта из-за Украины

Lenta.ruиещё 3

Оснований для перерастания текущего конфликта на Украине в ядерный нет. Такое мнение озвучил в эфире CNN представитель Пентагона Джон Кирби, его слова приводит ТАСС.

В США оценили возможность ядерного конфликта из-за Украины
Фото: ReutersReuters

Комментируя ситуацию, собеседник телеканала отметил, что США не меняют уровень готовности стратегических ядерных сил сдерживания. Кирби также указал, что согласен с главой МИД России Сергеем Лавровым в том, что победителей в ядерной войне быть не может и начинать ее не следует.

«Нет никаких причин для того, чтобы нынешний конфликт на Украине вышел на этот уровень», — заверил представитель Пентагона, добавив, что ведомство внимательно наблюдает за ситуацией.

Ранее сообщалось, что Пентагон отправит на Украину переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger, противотанковые управляемые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin и другое сопутствующее военное оборудование.

О новом пакете военной помощи стало известно 21 апреля, об этом сообщил президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме. По информации источников в правительстве, в составе нового пакета позднее на Украину будут также отправлены артиллерийские установки, ракетные системы дальнего радиуса действия и противокорабельные ракеты.

В мире,Джон Кирби,Джозеф Байден,Сергей Лавров,МИД России,Пентагон,
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