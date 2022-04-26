В Пентагоне рассказали о рисках ядерной войны на Украине

Нет никаких основания для перерастания конфликта на Украине в ядерный. Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби, передает ТАСС.
«Нет никаких причин для того, чтобы нынешний конфликт на Украине вышел на этот уровень. Как я ранее говорил, мы очень внимательно следим за ситуацией. Мы не видим ничего, что заставило бы нас изменить степень готовности наших стратегических ядерных сил сдерживания, нашей готовности защищать свою страну и своих союзников», - сообщил Кирби.
Ранее министр иностранных дел России в интервью Первому каналу назвал риски ядерной войны высокими.
«Опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать», - сказал Лавров в эфире Первого канала.
Он также отметил, что в мире немало желающих «искусственно раздуть» риски ядерной войны.
При этом, по словам Лаврова, принципиальная позиция стран «ядерной пятерки», подтвержденная на встрече в январе, - недопустимость ядерной войны.