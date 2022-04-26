В Пентагоне рассказали о рисках ядерной войны на Украине

«Нет никаких причин для того, чтобы нынешний конфликт на Украине вышел на этот уровень. Как я ранее говорил, мы очень внимательно следим за ситуацией. Мы не видим ничего, что заставило бы нас изменить степень готовности наших стратегических ядерных сил сдерживания, нашей готовности защищать свою страну и своих союзников», - сообщил Кирби.