"У меня нет никакой специальной информации, которую я могу предоставить по ситуации в Приднестровье. Конечно, мы следим с большой озабоченностью за всеми событиями, связанными с военными действиями на Украине и за возможными действиями на сопредельных территориях. С самого начала мы призываем к прекращению любых насильственных актов", - сказал он, комментируя взрывы и обстрелы в Приднестровье, которые власти непризнанной республики расценили как террористические атаки.