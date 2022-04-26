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46 минут назад

В ЕС заявили, что следят за ситуацией в Приднестровье

ТАСС

Евросоюз с озабоченностью следит за ситуацией в Приднестровье и призывает к прекращению любых насильственных актов. Об этом заявил во вторник на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

"У меня нет никакой специальной информации, которую я могу предоставить по ситуации в Приднестровье. Конечно, мы следим с большой озабоченностью за всеми событиями, связанными с военными действиями на Украине и за возможными действиями на сопредельных территориях. С самого начала мы призываем к прекращению любых насильственных актов", - сказал он, комментируя взрывы и обстрелы в Приднестровье, которые власти непризнанной республики расценили как террористические атаки.

Власти Приднестровья во вторник ввели красный уровень террористической опасности после террористических атак, совершенных на территории республики. Во вторник неизвестные взорвали две антенны регионального радиоцентра в населенном пункте Маяк Григориопольского района в Приднестровье. Накануне из ручных гранатометов было обстреляно здание министерства государственной безопасности. Сообщается, что в обоих случаях обошлось без пострадавших. В марте в госорганы Приднестровья несколько раз поступали анонимные сообщения о массовом минировании школ, медицинских учреждений, торговых центров и других объектов.

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