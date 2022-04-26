Обзор иноСМИ: "настоящая цель" США и рекорд глобальных расходов на вооружения

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Фото: ТАСС ТАСС

«Почему российская экономика держится»

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Несмотря на прогнозы о гибели российской экономики, находящейся под жесткими санкциями, спустя почти два месяца после начала украинского кризиса экспорт нефти из РФ в Европу и такие страны, как Индия и Турция, фактически вырос, а финансовый сектор России до сих пор избегает серьезного кризиса ликвидности. Foreign Policy отмечает, что российская экономика продолжает держаться благодаря энергии.

Эксперты говорят, что в долгосрочной перспективе санкции могут сработать, но многие страны, которые ввели санкции против России, серьезно подрывают собственные усилия, покупая у нее энергию - в некоторых случаях в апреле даже в больших объемах, чем в марте. Эдвард Фишман, бывший специалист по Европе в Госдепартаменте США, заявил, что Россия продолжает зарабатывать по меньшей мере миллиард долларов в день, продавая нефть и газ, и львиная доля прибыли приходит из Европы. Некоторые европейские страны направляют военную помощь Украине, но она «меркнет по сравнению с платежами, которые они делают за российские нефть и газ».

«США раскрыли настоящую цель на Украине: «Мы хотим ослабить Россию»

Вот он, план США, который был и так ясен, но не имел официальной печати, пишет итальянский портал Nicola Porro. Цель администрации Джо Байдена на Украине - не избежать смертей, а «ослабить Россию через украинских посредников».

После внезапного визита в Киев глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США хотят, «чтобы Россия была ослаблена до такой степени», что не могла бы больше участвовать в боевых действиях. Nicola Porro отмечает, что на Украине и в США больше не упоминают переговоры. Киев требует противоракетных и зенитных комплексов, бронетехники и танков. Байден отвечает поддержкой.

WSJ: саудовским принцам пришлось распродать дома и яхты

The Wall Street Journal пишет, что саудовские принцы продали недвижимость, яхты и произведения искусства на сумму более 600 миллионов долларов с тех пор, как наследный принц и фактический правитель Саудовской Аравии Мохаммед ибн Салман урезал их доходы.

Доходы страны от нефтяного бума были потрачены саудовскими аристократами в основном на труднопродаваемые активы и были истощены из-за расходов, достигавших 30 миллионов долларов в месяц для некоторых членов королевской семьи, которые имели большие штаты и вели особенно роскошный образ жизни. Теперь некоторые из них продают активы за границей: наследный принц урезал их привилегии и доступ к государственным средствам (им больше не оплачивают отдых за границей, а также счета их дворцов за воду и электричество). Среди недавно проданных активов - британское загородное поместье стоимостью 155 миллионов долларов, две яхты длиной более 200 футов и драгоценности Моголов, подаренные в качестве свадебных подарков покойным королем. Продавцы, в том числе экс-посол в Вашингтоне принц Бандар ибн Султан, когда-то были одними из самых влиятельных людей в Саудовской Аравии.

Мир побил рекорд глобальных расходов на вооружения

В 2021 году мировые расходы на оборону достигли рекордного уровня в 2,11 триллиона долларов, подсчитали в Стокгольмском международном институте исследования проблем мира (SIPRI). Как отмечает Rzeczpospolita, среди всех стран США больше всего потратили на оборону: 801 миллиард долларов (но это на 1,4 процента меньше, чем годом ранее).

Китай остался на втором месте, потратив 293 миллиарда долларов (на 4,7 процента больше, чем в 2020-м, расходы КНР на оборону растут 27-й год подряд). В топ-5 также входят Индия (76,6 миллиарда долларов), Великобритания (68,4 миллиарда) и Россия (65,9 миллиарда). Расходы России на оборону увеличились на 2,9 процента и составили 4,1 процента от ВВП. Аналитики SIPRI ожидают, что в 2022 году мир установит очередной рекорд военных расходов.

«Twitter согласились продать Маску. К чему это приведет»

Twitter будет продан Илону Маску за 44 миллиарда долларов в рамках сделки, которая расширит бизнес-империю миллиардера и поставит самого богатого человека планеты во главе одной из самых влиятельных соцсетей в мире, пишет Клэр Даффи в своем материале для CNN. Сделка, которая сделает компанию частной, завершает бурный период, в течение которого глава Tesla и SpaceX стал одним из крупнейших акционеров Twitter, отказался от места в совете директоров и решил купить компанию - и все это менее чем за месяц.