В Приднестровье отменили парад 9 мая

Совбез Приднестровья принял решение об отмене намеченного на 9 мая парада. Это связано с обострившейся ситуацией в регионе. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам президента Вадима Красносельского, массовое скопление граждан, централизованно организованное в отдельно взятых локациях, в настоящее время небезопасно. Однако планируется провести церемонии возложения цветов к памятникам и могилам защитников. Также к празднику буду украшены населенные пункты и пройдут тематические концертные программы. От салютов решено отказаться.

Кроме того, на Совбезе принято решение, что до конца учебного года все образовательные учреждения перейдут на дистанционный режим обучения. Кроме того, на въезде в города будут установлены блокпосты, досмотр транспорта и граждан в дневное время будет носить выборочный характер. Ночью же контрольные мероприятия коснутся всех.

Напомним, ситуация в Приднестровье обострилась 25 апреля, когда из ручных гранатометов было обстреляно здание Министерства государственной безопасности непризнанной республики. Также выстрелы прогремели на территории радиотелецентра в населенном пункте Маяк и на военном аэродроме недалеко от Тирасполя.