В Приднестровье введен «красный» уровень террористической опасности

В связи с террористическими актами на территории непризнанной республики Приднестровье введен «красный» уровень опасности, предусматривающий принятие дополнительных мер по защите населения. Об этом со ссылкой на власти региона сообщает РИА Новости.
По словам президента непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадима Красносельского, были зафиксированы три террористические атаки: на здание Министерства госбезопасности, воинскую часть в селе Парканы и вышки связи.
«Уровень опасности признан членами Совбеза ПМР критическим. Принято решение о введении в стране «красного» уровня террористической опасности, предусматривающего принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства», - говорится в сообщении на сайте лидера региона.
25 апреля по зданию министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. 26 апреля взрыв прогремел на территории радиотелецентра непризнанной республики. По предварительным данным, взорвана вышка радиоцентра в населенном пункте Маяк.
Кроме того, с помощью беспилотников был атакован военный аэродром недалеко от Тирасполя. По предварительным данным, было произведено четыре или пять взрывов.