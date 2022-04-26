В Приднестровье введен «красный» уровень террористической опасности

В связи с террористическими актами на территории непризнанной республики Приднестровье введен «красный» уровень опасности, предусматривающий принятие дополнительных мер по защите населения. Об этом со ссылкой на власти региона сообщает РИА Новости.

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По словам президента непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадима Красносельского, были зафиксированы три террористические атаки: на здание Министерства госбезопасности, воинскую часть в селе Парканы и вышки связи.

«Уровень опасности признан членами Совбеза ПМР критическим. Принято решение о введении в стране «красного» уровня террористической опасности, предусматривающего принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства», - говорится в сообщении на сайте лидера региона.

25 апреля по зданию министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. 26 апреля взрыв прогремел на территории радиотелецентра непризнанной республики. По предварительным данным, взорвана вышка радиоцентра в населенном пункте Маяк.