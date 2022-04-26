Президент Молдавии Майя Санду созывает заседание Высшего совета безопасности из-за обострения ситуации в Приднестровье. Об этом пишет ТАСС.
«Санду созывает сегодня заседание Высшего совета безопасности в связи с инцидентами в Приднестровском регионе», - сообщили в пресс-службе президента.
Напомним, ситуация в Приднестровье обострилась 25 апреля, когда из ручных гранатометов было обстреляно здание Министерства государственной безопасности непризнанной республики. Сегодня неизвестными были взорваны две антенны регионального радиоцентра в населенном пункте Маяк Григориопольского района. Кроме того, с помощью беспилотников был атакован военный аэродром недалеко от Тирасполя.
Ранее президент непризнанной Приднестровской Молдавской республике Вадим Красносельский объявил «красный» уровень террористической опасности в регионе, который предусматривает принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства.