«Санду созывает сегодня заседание Высшего совета безопасности в связи с инцидентами в Приднестровском регионе», - сообщили в пресс-службе президента.

Напомним, ситуация в Приднестровье обострилась 25 апреля, когда из ручных гранатометов было обстреляно здание Министерства государственной безопасности непризнанной республики. Сегодня неизвестными были взорваны две антенны регионального радиоцентра в населенном пункте Маяк Григориопольского района. Кроме того, с помощью беспилотников был атакован военный аэродром недалеко от Тирасполя.