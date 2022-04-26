В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 73.36EUR 77.47
Войти в почту
24 минуты назад

Санду созвала Совбез из-за обстановки в Приднестровье

Елена Прошина

Президент Молдавии Майя Санду созывает заседание Высшего совета безопасности из-за обострения ситуации в Приднестровье. Об этом пишет ТАСС.

«Санду созывает сегодня заседание Высшего совета безопасности в связи с инцидентами в Приднестровском регионе», - сообщили в пресс-службе президента.

Напомним, ситуация в Приднестровье обострилась 25 апреля, когда из ручных гранатометов было обстреляно здание Министерства государственной безопасности непризнанной республики. Сегодня неизвестными были взорваны две антенны регионального радиоцентра в населенном пункте Маяк Григориопольского района. Кроме того, с помощью беспилотников был атакован военный аэродром недалеко от Тирасполя.

Молдавию вслед за Украиной начали облетать самолеты

Ранее президент непризнанной Приднестровской Молдавской республике Вадим Красносельский объявил «красный» уровень террористической опасности в регионе, который предусматривает принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства.

В мире,Видео,Вадим Красносельский,
18
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители